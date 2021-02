Libia: nuovo presidente Consiglio presidenziale Al Manfi, rappresenteremo tutti i libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Consiglio presidenziale della Libia “sarà rappresentativo di tutti i libici, senza discriminazioni o esclusioni", fino alle elezioni fissate per il prossimo 24 dicembre. Lo ha detto il nuovo presidente del Consiglio presidenziale eletto ieri a Ginevra dai membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), Mohammed Yunus al Manfi. “Io e i rimanenti membri del Consiglio di presidenza (i vice presidenti Abdullah Hussein al Lafi e Musa al Kuni), in cooperazione con il primo ministro (Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh), opereremo come un gruppo di lavoro singolo e in armonia, tenendo a mente la difficoltà della situazione corrente e la necessità di fare concessioni per la nazione” ha detto al Manfi, in un discorso tenuto dopo l'elezione. Al Manfi ha ribadito il suo impegno a rispettare il breve programma elettorale presentato al Foro di dialogo politico libico, “specialmente aderendo alla data delle elezioni il prossimo dicembre, e ottenendo una riconciliazione nazionale”. Sono proseguite intanto le reazioni locali e internazionali ai risultati delle elezioni del Foro di dialogo politico, da cui è emersa la nuova autorità esecutiva unificata, incaricata di condurre il Paese alle elezioni generali del 24 dicembre 2021 secondo la tabella di marcia approvata dall’Lpdf. (Lit)