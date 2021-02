Ue: dure critiche a Fabrice Leggeri dopo rivelazioni "Spiegel" su cattiva gestione Frontex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), Fabrice Leggeri, è finito nel mirino di diversi esponenti politici che ne chiedono le dimissioni dopo le rivelazioni pubblicate da “Der Spiegel” e “Liberation” in collaborazione con il media no profit “Lighthouse Reports”. Secondo quanto riferito, le indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) su un potenziale caso di frode che coinvolge Frontex sarebberp molto gravi. Il 7 dicembre scorso, infatti, gli ispettori dell’Olaf hanno perquisito gli uffici di Leggeri e del suo capo di gabinetto per verificare il processo di selezione di una società informatica polacca per la fornitura di un software aziendale. I dipendenti di Frontex hanno criticato la scelta dei loro dirigenti per i problemi di funzionamento del software, ma i vertici hanno comunque versato alla società la maggior parte dell’importo concordato per la fornitura. Questa decisione ha portato il personale a segnalare alla direzione che le irregolarità riscontrate potrebbero costituire un caso di frode, stando ai documenti visti da “Der Spiegel”. (segue) (Geb)