Libia, il nuovo premier Dbeibeh: "Svilupperemo relazioni con i Paesi vicini"

- Dopo l’elezione della nuova autorità esecutiva unificata della Libia, incaricata di preparare le elezioni del 24 dicembre 2021, il Paese cercherà di sviluppare le relazioni con gli Stati vicini, senza interferire nei loro affari interni e senza che essi interferiscano nei propri. Lo ha detto il primo ministro della nuova autorità esecutiva unificata, eletta ieri dal Foro di dialogo politico libico (Lpdf) a Ginevra, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh.“La Libia sarà costruita per tutti, non ci sarà nessun perdente”, ha sottolineato Dbeibeh durante un discorso in videoconferenza ai membri dell’Lpdf, aggiungendo che ci sarà soltanto “un vero partner per lavorare alla costruzione della pace” nel Paese. Dbeibeh ha inoltre fatto appello a “voltare pagina rispetto al passato, a tendere le mani alla pace e a impegnarsi per porre fine alle crisi dei libici”. “Annuncio il mio impegno a firmare una dichiarazione su ciò che possiedo materialmente, per una questione di trasparenza, essendo disponibile a rendere conto”, ha aggiunto il premier.Dbeibeh ha promesso di realizzare quanto previsto nel suo programma relativamente alla risoluzione del problema dell’infrastruttura elettrica nazionale “entro dieci mesi”, osservando inoltre che “il problema della carenza di denaro liquido è in via di risoluzione”. Il primo ministro eletto ha sottolineato che ciò che è stato ottenuto dall’Lpdf è “un passo importante per porre fine alla pressione politica in Libia”, promettendo di sviluppare relazioni con i Paesi vicini. “Non interferiremo nei loro affari interni e loro non interferiranno nei nostri”, ha proseguito. Secondo la tabella di marcia prevista dall’Lpdf, convocato sotto l’egida dell’Onu, Dbeibeh avrà ora fino a 21 giorni di tempo per formare un governo, al quale la Camera dei rappresentanti libica dovrà successivamente accordare la fiducia.Il nuovo Consiglio presidenziale della Libia “sarà rappresentativo di tutti i libici, senza discriminazioni o esclusioni", fino alle elezioni fissate per il prossimo 24 dicembre. Lo ha detto il nuovo presidente del Consiglio presidenziale eletto ieri a Ginevra dai membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), Mohammed Yunus al Manfi. “Io e i rimanenti membri del Consiglio di presidenza (i vice presidenti Abdullah Hussein al Lafi e Musa al Kuni), in cooperazione con il primo ministro (Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh), opereremo come un gruppo di lavoro singolo e in armonia, tenendo a mente la difficoltà della situazione corrente e la necessità di fare concessioni per la nazione” ha detto al Manfi, in un discorso tenuto dopo l'elezione.Al Manfi ha ribadito il suo impegno a rispettare il breve programma elettorale presentato al Foro di dialogo politico libico, “specialmente aderendo alla data delle elezioni il prossimo dicembre, e ottenendo una riconciliazione nazionale”. Sono proseguite intanto le reazioni locali e internazionali ai risultati delle elezioni del Foro di dialogo politico, da cui è emersa la nuova autorità esecutiva unificata, incaricata di condurre il Paese alle elezioni generali del 24 dicembre 2021 secondo la tabella di marcia approvata dall’Lpdf.(Lit)