Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene all'iniziativa online "Milano Unita - Trasformiamo insieme la nostra città".Diretta sulla pagina Facebook di Milano Unita (ore 9.35)REGIONEIl presidente della commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia, Emanuele Monti, incontra i referenti delle associazioni e i rappresentanti delle facoltà universitarie che stanno dando il loro contributo nell'ambito dell'iniziativa di screening mammografico dell'Asst Sette Laghi.Ospedale di Circolo di Varese, via Guicciardini (ore 10.00)VARIEIncontro organizzato in occasione della Giornata mondiale contro la tratta 2021 da Centro Pime, Mani Tese e Caritas Ambrosiana in collaborazione con Ucsi Lombardia “Tratta, prostituzione e schiavitù. Nuove frontiere e nuove sfide”. Intervengono Laurence Hart, direttore Ufficio Oim per il Mediterraneo; Cinzia Bragagnolo, coordinatrice Numero Verde antitratta; Manuela De Marco, Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas Italiana.Diretta streaming (dalle 10 alle 12)Conferenza stampa di Macao, Cta, Cascina Torchiera e Ri-Make “Milano non si vende” di fronte a Palazzo Marino.Piazza della Scala - Milano (ore 11.00)Sopralluogo della Lega all’ex campo rom di Muggiano, con il capogruppo al Coniglio comunale e deputato Alessandro Morelli, il capogruppo della Lega al Municipio 6 Francesco Giani e i consiglieri municipali del Carroccio.Via Martirano 71 - Milano (ore 11.00)Flash mob di Rifondazione Comunista “Mario Draghi? No grazie!”Piazza Duomo (ore 11.00)Flash mob di Fratelli d'Italia in collaborazione con Gioventù Nazionale per denunciare la situazione di degrado in cui versa la stazione di San Donato Milanese. Partecipa l’assessore regionale alla Sicurezza e membro della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato.Piazza della Stazione, 1 - San Donato Milanese/MI (ore 15.00)Presidio del comitato di solidarietà con Leonard Peltier per chiederne la liberazione.Consolato Usa, largo Donegani - Milano (ore 15.00) (Rem)