Governo: Fapi, primo atto Draghi sia apertura serale locali ristorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura serale dei ristoranti nelle regioni gialle non può più attendere. La ristorazione è in crisi in tutto il Paese ed anche per questo auspichiamo che il governo Draghi, appena sarà nel pieno delle proprie funzioni, possa procedere con le aperture serali di tutti i locali adibiti alla somministrazione di cibi e bevande". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto. (Com)