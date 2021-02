Myanmar: colpo di stato, prosegue il blackout di internet nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Myanmar è stato colpito da un nuovo blackout di Internet a livello nazionale, come già accaduto pochi giorni dopo il colpo di stato condotto dai militari lunedì scorso, 1 febbraio. Lo riferisce la piattaforma indipendente di monitoraggio telematico "NetBlocks". La scorsa settimana la giunta militare aveva esteso il blocco dei social media, in primis Facebook, Twitter e Instagram, suggerendo che queste piattaforme fossero utilizzate per diffondere notizie false. La notte del primo febbraio i vertici militari del Myanmar hanno preso il potere arrestando la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld). I militari contestano i risultati del voto delle elezioni legislative dello scorso novembre, a loro dire macchiato da brogli ai danni della forza politica da essi appoggiata, il Partito dell’unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), che a fronte della larga vittoria dell’Nld di Aung San Suu Kyi si era visto accordare solo il cinque per cento dei seggi della nuova assemblea legislativa. Accuse che tuttavia la Commissione elettorale dell’unione (Uec) ha bollato come pretestuose, confermando i risultati e dando luce verde alla prima riunione del Parlamento. A poche ore dalla sessione inaugurale del Parlamento due generali avevano aleggiato lo spettro del golpe e dell’abolizione della Costituzione in vigore dal 2008, mentre nelle strade di Yangon è stato notato un inquietante incremento di veicoli militari blindati. (Inn)