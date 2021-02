Estonia-Lituania: i due Paesi baltici "snobbano" il formato "17+1" con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estonia e Lituania non parteciperanno a livello di capi di Stato e di governo al vertice del formato “17+1” organizzato dal presidente cinese, Xi Jinping, la prossima settimana. Il formato negoziale riunisce, oltre alla Cina, i Paesi dell’Europa centro orientale, ed è un appuntamento che Pechino ha inaugurato dal 2012 per rafforzare i suoi legami con 17 paesi dell'Europa orientale, concentrandosi principalmente su grandi investimenti infrastrutturali e sull’Iniziativa Belt and Road (la Nuova via della Seta). "Per il momento possiamo confermare che alla riunione ‘17+1’, la Lituania non sarà rappresentata né a livello di presidente, né a livello di primo ministro", ha detto un portavoce della rappresentanza permanente lituana presso l'Ue citato da “Politico”. Per quanto concerne l'Estonia, invece, il compito di partecipare al vertice spetterà alla ministra degli Esteri, Eva-Maria Liimets. "Preferiamo sfruttare il formato Ue ‘27+1’ e rivolgerci alla Cina attraverso le politiche comuni dell'Unione europea", ha detto una portavoce della prima ministra estone Kaja Kallas, salita al potere proprio la scorsa settimana. (segue) (Beb)