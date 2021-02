Estonia-Lituania: i due Paesi baltici "snobbano" il formato "17+1" con la Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice, di cui la data esatta dev’essere ancora confermata, giunge a pochi giorni dall’insediamento alla presidenza statunitense di Joe Biden. Il nuovo capo dello Stato Usa sta lavorando per formare nuove alleanze democratiche in grado di controbilanciare l’influenza di Pechino a livello internazionale. Gli Stati baltici, peraltro, sono più sensibili, rispetto ad altri Paesi membri dell’Unione europea, alla necessità di mantenere strette relazioni di sicurezza con gli Stati Uniti a causa delle loro preoccupazioni per la potenziale minaccia rappresentata dalla Russia. (Beb)