© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento di emergenza nazionale in cui la politica ha fallito, ritengo molto importate accettare l’invito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per un governo di alto profilo e non politico. Tutti dobbiamo sostenerlo”. Lo ha affermato ai microfoni di Sky Tg24 l’ex deputato del Movimento 5 stelle, ora al gruppo Misto, Emilio Carelli. (Rin)