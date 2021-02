Libia: nuovo premier designato Dbeibeh, svilupperemo relazioni con i Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’elezione della nuova autorità esecutiva unificata della Libia, incaricata di preparare le elezioni del 24 dicembre 2021, il Paese cercherà di sviluppare le relazioni con gli Stati vicini, senza interferire nei loro affari interni e senza che essi interferiscano nei propri. Lo ha detto il primo ministro della nuova autorità esecutiva unificata, eletta ieri dal Foro di dialogo politico libico (Lpdf) a Ginevra, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. “La Libia sarà costruita per tutti, non ci sarà nessun perdente”, ha sottolineato Dbeibeh durante un discorso in videoconferenza ai membri dell’Lpdf, aggiungendo che ci sarà soltanto “un vero partner per lavorare alla costruzione della pace” nel Paese. Dbeibeh ha inoltre fatto appello a “voltare pagina rispetto al passato, a tendere le mani alla pace e a impegnarsi per porre fine alle crisi dei libici”. “Annuncio il mio impegno a firmare una dichiarazione su ciò che possiedo materialmente, per una questione di trasparenza, essendo disponibile a rendere conto”, ha aggiunto il premier. (segue) (Lit)