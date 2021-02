Libia: nuovo premier designato Dbeibeh, svilupperemo relazioni con i Paesi vicini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dbeibeh ha promesso di realizzare quanto previsto nel suo programma relativamente alla risoluzione del problema dell’infrastruttura elettrica nazionale “entro dieci mesi”, osservando inoltre che “il problema della carenza di denaro liquido è in via di risoluzione”. Il primo ministro eletto ha sottolineato che ciò che è stato ottenuto dall’Lpdf è “un passo importante per porre fine alla pressione politica in Libia”, promettendo di sviluppare relazioni con i Paesi vicini. “Non interferiremo nei loro affari interni e loro non interferiranno nei nostri”, ha proseguito. Secondo la tabella di marcia prevista dall’Lpdf, convocato sotto l’egida dell’Onu, Dbeibeh avrà ora fino a 21 giorni di tempo per formare un governo, al quale la Camera dei rappresentanti libica dovrà successivamente accordare la fiducia. (Lit)