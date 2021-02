Recovery: da Angi proposte su digitalizzazione, scuola, cultura e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le reti e l'innovazione hanno dimostrato di essere vitali nel contesto dell'emergenza pandemica: un'economia industriale avanzata non può pensare di non avere un sistema industriale ad alto tasso di innovazione. Lo si legge nel documento presentato dall'Associazione nazionale giovani innovatori alla Camera dei deputati per il Pnrr. “L'opportunità del Recovery fund rappresenta non solo un cospicuo investimento ma ad una generale riorganizzazione del sistema dell'innovazione in Italia: fra i punti principali, l'Angi promuove una razionalizzazione delle politiche per l'innovazione e la costituzione di un ministero con portafoglio per l'Innovazione e la Trasformazione digitale, congiuntamente alla costituzione di una commissione parlamentare per l'Innovazione; la debolezza delle politiche per la digitalizzazione, evidenziata dal basso gradino in cui si trova l'Italia nell'indice Desi va superata con un cambio di paradigma”, si legge nel documento, in cui viene sottolineata la necessità di riformare la normativa in materia di sostegno alle imprese innovative. La crisi pandemica, scrive l’Angi, sta mettendo in evidenza la necessità di profondi interventi sul sistema scolastico, formativo e di ricerca nazionale: il miglioramento del sistema di istruzione e ricerca in termini di maggiore efficacia, inclusività e competitività internazionale rappresenta un pilastro fondamentale per contrastare alcuni gap strutturali che posizionavano l'Italia come fanalino di coda nei ranking internazionali già prima della crisi, e che rischiano di essere fortemente accentuati dalla recessione”, prosegue il documento. (Com)