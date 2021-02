Varese: fermato con 400 grammi di droga, arrestato 56enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel tardo pomeriggio di martedì scorso la squadra mobile di Varese sezione antidroga , ha tratto in arresto il cittadino italiano P. C. di 56 anni, perché trovato in possesso di circa 400 grammi di hashish, destinati allo spaccio locale. L'attività d'iniziativa nasce dal controllo sul territorio da parte di una pattuglia della sezione narcotici che, riconosciuto un pluripregiudicato locale a bordo di autovettura non intestata a lui, ha deciso di fermarlo. Nonostante l'intervento nell'immediato non abbia fatto emergere alcunché di illegale, gli Agenti si sono insospettiti dal fatto che l'uomo fosse in possesso di due mazzi di chiavi da appartamento, dei quali non voleva fornire chiarimenti. Sfruttando gli esigui elementi in possesso, ovvero il primo punto in Varese ove era stato "agganciato" l'uomo, il personale ritornava in quel luogo e, con un vero e proprio accertamento "porta a porta", è riuscito alla fine ad individuare un'abitazione in un complesso residenziale, dove in seguito è risultato risiedere un parente del pregiudicato. P.C. a questo punto si è arreso all'evidenza dei fatti e ha condotto gli agenti fino all'armadio della camera da letto dove, al suo interno, ha prelevato un sacchetto in cellophane risultato contenere diverse panette di hashish per un peso complessivo di grammi 400 circa. L'uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e su disposizione del P.M. di turno della Procura di Varese, associato presso la locale Casa Circondariale. (Com)