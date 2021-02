Trasporti: Confcommercio, nel 2020 traffico passeggeri dimezzato causa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti delle restrizioni alla mobilità e alle attività produttive nel 2020 hanno comportato riduzioni delle attività di trasporto di proporzioni inimmaginabili: l’Indicatore Trasporti Confcommercio registra un crollo della mobilità dei passeggeri di quasi il 50 per cento, con cadute del traffico che vanno dal 32,2 per cento per la mobilità autostradale al 41,7 per quella ferroviaria, per arrivare a circa il 73 per il trasporto aereo e quello via mare. Più contenute, ma pur sempre eccezionali, le variazioni negative relative al trasporto merci che hanno registrato complessivamente un calo del 18,7 per cento, con punte per il trasporto su gomma e per quello aereo. Questi i principali risultati che emergono dall’Osservatorio congiunturale trasporti dell’Ufficio studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto. Dall’analisi, prosegue la nota, emerge una doppia immagine del trasporto: quella che, durante la crisi pandemica, ha sostenuto le filiere della manifattura esportatrice e dell’agroalimentare, quest’ultima necessaria alla sopravvivenza della cittadinanza. (segue) (Com)