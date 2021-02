Trasporti: Confcommercio, nel 2020 traffico passeggeri dimezzato causa Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ruolo che oggi e ancor di più nel futuro prossimo, scrive Confcommercio, vedrà un sempre maggiore impegno per sostenere la distribuzione sanitaria. La seconda immagine, che si sovrappone alla prima, è invece quella che, tra blocco dei licenziamenti, cassa integrazione estesa e promesse di ristori, vede un contestuale congelamento del sistema economico, del mercato del lavoro e dei conti delle imprese. Con il rischio che non tutte le imprese resisteranno e non tutti i lavoratori continueranno a fare parte del sistema dei trasporti, almeno finché le perdite di attività del 2020 non saranno ristorate completamente. “I dati confermano il ruolo fondamentale del settore dei trasporti e della logistica nell’economia del nostro paese: un ruolo che per tutto il 2020 e in prospettiva diventerà sempre più vitale”, ha commentato il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè. “L’appello è al premier incaricato Mario Draghi perché ne tenga conto: bisogna incentivare le imprese nella transizione green e digitale, e con politiche fiscali di sostegno; se è vero che i trasporti hanno consentito l’approvvigionamento delle merci anche durante la pandemia, non si possono ignorare i costi e le ingenti perdite che stanno comunque subendo”, ha continuato. (segue) (Com)