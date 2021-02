Energia: cancelliere austriaco Kurz, separare caso Navalnyj da gasdotto Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria si allinea alla Germania sull’oppositore russo, Aleksej Navalnyj, una questione che va tenuta separata da quella relativa al gasdotto Nord Stream 2. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, in un’intervista rilasciata all’edizione domenicale del quotidiano “Die Welt”. "Accolgo con favore il fatto che il governo federale tedesco voglia portare a compimento il Nord Stream 2", ha detto Kurz, ricordando che il gasdotto è un "progetto europeo" che soddisfa gli interessi di molti Paesi dell'Ue. "Non ritengo necessario collegare la risposta alle azioni contro il leader dell'opposizione, Aleksej Navalnyj, con la costruzione del Nord Stream 2. Sbaglia chi crede che il nuovo gasdotto sia un progetto che si sta realizzando nell'interesse della sola Russia", ha aggiunto il cancelliere austriaco. Secondo Kurz, la Germania, l'Austria e numerosi altri Paesi europei trarranno vantaggio dal gasdotto. Nel complesso, ha aggiunto, il Nord Stream 2 è "un progetto molto positivo". Interrogato sul tema Navalnyj, tuttavia, anche Kurz, ha definito “inaccettabile” la sentenza che costringerà l’oppositore a trascorrere due anni e otto mesi in carcere ma, allo stesso tempo, ha sottolineato l'importanza del "dialogo fra l’Ue e la Russia". (Geb)