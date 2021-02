Roma: rapina a negozio alimentari in via Boezio, 50enne minaccia con coltello il titolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio intorno alle 15.15 in via Boezio c’è stata una rapina in un negozio di alimentari. Un uomo di 50 anni, armato di coltello e volto coperto da mascherina, ha minacciato il titolare del negozio, cittadino del Bangladesh di 29 anni. Il titolare del negozio ha reagito e c’è stata una colluttazione. Il rapinatore è scappato con un bottino di 10 euro e la vittima è stata portata al Santo Spirito per tagli superficiali. Intervenuti gli agenti della polizia di Stato per le indagini del caso. Sta trattando il commissariato di Borgo. (Rer)