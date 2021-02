Myanmar: migliaia di persone protestano a Yangon contro il colpo di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in strada oggi a Yangon, in Myanmar, per denunciare il golpe militare di lunedì scorso, 1 febbraio, e chiedere il rilascio della consigliera di Stato, Aung San Suu Kyi. Si tratta della prima protesta da quando la giunta militare ha preso il potere, riferisce la stampa internazionale, sottolineando che i manifestanti hanno intonato slogan e mostrato striscioni contro "la dittatura militare" e in favore di una "vittoria della democrazia". Molti tra la folla hanno indossato indumenti rossi, colore della Lega nazionale per la democrazia (Nld) di Suu Kyi, che ha vinto le elezioni legislative di novembre con un risultato che i generali hanno rifiutato di riconoscere. Molto partecipata, la protesta ha coinciso con una nuova sospensione della copertura internet in tutto il Paese. A rilevarlo è stata la piattaforma indipendente di monitoraggio internet, "NetBlocks", che ha segnalato un blocco dei servizi di dati mobili e del wifi. Bloccate anche le piattaforme social come Facebook, Instagram e Twitter. (Inn)