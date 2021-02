Francia: esplosione nel centro di Bordeaux, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’esplosione è avvenuta questa mattina in un edificio situato nel centro di Bordeaux, in Francia. Secondo quanto riportano alcuni testimoni oculari citati da “Bfmtv”, la deflagrazione è stata udita in quasi tutto il quartiere di rue Borie. Un giornalista di “Sud Ouest”, presente sul posto al momento dell’esplosione, ha detto che le vetrine di diverse attività commerciali sono andate in frantumi. Non è ancora chiara la causa dell’esplosione. (Frp)