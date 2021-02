© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bisogna capire se Draghi lavorerà per l’Italia con la stessa capacità con cui lavorava per altri. Se sarà così, le possibilità di far bene ci sono ma bisogna capire bene”. Lo ha affermato il deputato della Lega, Claudio Borghi, interpellato sulle possibilità che il “Carroccio” sostenga l’esecutivo guidato da Mario Draghi. (Rin)