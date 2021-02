Governo: Aquino (Fapi), liberi professionisti credono nell’esecutivo Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Mario Draghi alla guida del governo l'Italia sarà più credibile e competitiva in Europa e nel mondo: i liberi professionisti credono nell'autorevolezza e nelle qualità politiche del premier incaricato dal quale si attendono provvedimenti a sostegno della categoria dimenticata dal governo Conte. Lo afferma in una nota il responsabile nazionale della Fapi libere professioni, Ciro Aquino. "Auspichiamo che già nelle prossime ore ci sia il varo dell'esecutivo per recuperare i ritardi e le incapacità di gestione accumulate in questi mesi di crisi economica e sociale acuiti dalla pandemia: la gestione oculata delle risorse del Recovery fund consentirà al paese di rimettersi in cammino", ha detto. (Com)