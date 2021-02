Libia: forze Haftar, sosteniamo scelta del popolo libico ed elezioni sono nostro obiettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar accoglie con favore le scelte del popolo libico e i risultati di qualunque dialogo nazionale fra i suoi componenti, e ritiene le prossime elezioni generali fissate per il 24 dicembre un obiettivo da raggiungere “per realizzare le aspirazioni e le ambizioni del grande popolo libico”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” l’ufficiale dell’Lna Ahmed al Fitouri, in riferimento all’elezione della nuova autorità esecutiva unificata della Libia, avvenuta ieri a Ginevra. “I libici vogliono un cambiamento e vogliono liberarsi della classe che controlla le capacità del popolo e il suo destino, e che non possiede alcuna legittimazione popolare”, ha detto Al Fitouri, aggiungendo che il mondo dovrebbe ascoltare la voce di libici provenienti da varie regioni del Paese. Secondo la rappresentante speciale ad interim dell’Onu in Libia, Stephanie Williams, Haftar “è stato un rappresentante nel Foro di dialogo politico libico, mi ha espresso il suo sostegno personale e i suoi rappresentanti hanno approvato i risultati del voto” di ieri. (Bel)