Serbia: primi 100 giorni di governo, premier Brnabic convoca una seduta straordinaria (2)

- Nel discorso di insediamento dell'esecutivo Brnabic ha dichiarato che il governo si pone sei obiettivi: combattere la pandemia da Covid-19 e rafforzare il sistema sanitario, tutelare gli interessi vitali dei serbi in Kosovo, combattere la criminalità organizzata, preservare l'indipendenza della Serbia e il processo decisionale indipendente, far avanzare lo Stato di diritto e accelerare le riforme sulla via dell'integrazione europea. Ana Brnabic è stata anche il capo del precedente governo, eletto nel 2017. (Seb)