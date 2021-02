© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: Haradinaj (Aak), pronti a collaborare con Vetevendosje dopo il voto - Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Ramush Haradinaj, si è detto pronto a cooperare con il Movimento Vetevendosje di Albin Kurti dopo le elezioni del 14 febbraio. In un'intervista al portale d'informazione "EuroNews", l'ex premier kosovaro Haradinaj ha detto che "non abbiamo linee rosse" e il suo partito è quindi pronto a collaborare con ogni forza politica per il bene del Paese. "Il Kosovo è in crisi. Stiamo affrontando una situazione molto grave. Abbiamo problemi economici, a cominciare dal Covid, alla situazione con la Serbia ed alla nostra integrazione nell'arena internazionale", ha osservato il leader dell'Aak. (segue) (Res)