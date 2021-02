Kosovo-Israele: ministra Esteri Haradinaj, fieri di esserci allineati a politica estera Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è fiero di essersi allineato alla politica estera degli Stati Uniti aprendo la propria ambasciata in Israele a Gerusalemme. Lo ha detto la ministra degli Esteri kosovara uscente, Meliza Haradinaj-Stublla, difendendo la scelta fatta dal governo di cui fa parte e rispondendo alla presa di posizione dell'esponente del Movimento Vetevendosje Glauk Konjufca, secondo cui l'apertura dell'ambasciata kosovara a Gerusalemme potrebbe essere rivalutata da Pristina dopo le elezioni di domenica prossima per allinearsi alla posizione dell'Ue. "Riguardo all'apertura dell'ambasciata in Israele, la Repubblica del Kosovo non aveva prima una rappresentanza diplomatica a Tel Aviv per cui non ci può essere alcun colloquio sulla ricollocazione da Tel Aviv a Gerusalemme", ha osservato la ministra Haradinaj. "Il Kosovo rispetta le prassi e le leggi del Paese ospitante durante il processo per l'istituzione della missione diplomatica ma è anche orgoglioso di allinearsi con la politica estera americana", ha concluso Haradinaj. (segue) (Alt)