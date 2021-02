Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del tempo appelli alla stretta finale dell'accordo si sono alternati a nuove fiammate polemiche. Al termine del 57esimo vertice del blocco sudamericano, tenuto a dicembre 2020, si esortavano le parti a "superare gli ostacoli che hanno impedito la conclusione di un processo di oltre 20 anni" che ha portato ad un accordo definito come "ampio, ambizioso ed equilibrato". Poco prima, nel corso di un incontro informale dei ministri degli Esteri, l'argentino Felipe Solà, anticipava la volontà del suo governo - pronto ad assumere la presidenza semestrale - di affrontare proprio lo spinoso tema della conservazione dell'ambiente nella regione. "Comprendiamo che c'è una necessità concreta da parte dei paesi dell'Ue riguardo gli impegni sulla preservazione dell'ambiente e ci impegniamo a partire dall'assunzione della presidenza pro tempore del Mercosur a discutere in profondità la questione tra i paesi membri", ha detto Solà. Il ministro ha sottolineato tuttavia che "l'accordo attualmente non prevede un sistema di sanzioni" in questa materia, e che se dovesse essere introdotto questo dovrebbe avere "un carattere reciproco". (segue) (Abu)