Venezuela: deputato della "minoranza", per Guaidò pronte accuse per 200 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader delle opposizioni del Venezuela, Juan guaidò, è responsabile di almeno otto reati, tra cui tradimento alla patria e tentativo di colpo di stato, che potrebbero costargli non meno di 200 anni di carcere. Lo ha detto José Brito, già membro del partito di opposizione Primero justicia (Pj), oggi entrano in parlamento grazie a una delle poche sigle non governative autorizzate dalla giustizia elettorale. "Juan Guaidò può essere sottoposto a giudizio e condannato", ha detto Brito, presidente della commissione speciale parlamentare di indagine su danni contro la nazione compiuti tra il 2016 e il 2021. Tra i presunti reati, il deputato ha elencato "associazione a delinquere, tradimento alla patria, delinquenza organizzata, usurpazione dei poteri, attentato al presidente, omicidio, tentativo di colpo di stato". Brito non ha esibito prove ma ha promesso di presentare "nelle prossime ore" un rapporto con prove "schiaccianti". (segue) (Vec)