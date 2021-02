Usa: “Cnn”, Super Bowl sarà utilizzato per lanciare messaggi a favore vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del presidente Usa, Joe Biden, di affrontare la pandemia di Covid-19 dipende in gran parte dalla sua capacità di persuadere i cittadini a farsi vaccinare, pertanto il Super Bowl di questo fine settimana verrà utilizzato come piattaforma per fare sensibilizzazione in tal senso. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che il presidente e la first lady, Jill Biden, hanno già registrato un videomessaggio – che sarà proiettato durante l’evento sportivo - in cui ringraziano gli operatori sanitari impegnati in prima fila nella lotta alla pandemia. Un funzionario dell'amministrazione ha detto alla “Cnn” che la Casa Bianca spera di utilizzare l'evento di domenica per vincere l'esitazione di alcuni cittadini Usa sui vaccini e per parlare in particolare alle comunità afroamericane, latine e rurali, più restie a utilizzare i dispositivi di protezione personale, cioè le mascherine. Il Super Bowl presenta "un'opportunità interessante per raggiungere tutti questi spettatori", ha detto il funzionario.(Nys)