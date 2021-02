Business news: Enel Russia ha tagliato il 44 per cento della produzione energia elettrica nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel Russia ha ridotto la produzione di energia elettrica del 44,1 per cento annuo nel 2020, a quota 19,114 miliardi di chilowattora. È quanto si apprende dai materiali informativi dell'azienda. La centrale di Konakovskaja ha aumentato la produzione del 2 per cento, mentre quelle di Nevinnomysskaja e Sredneuralskaja l'hanno ridotta rispettivamente del 6,8 e del 9,5 per cento. Gli indicatori relativi all’impianto di Reftinskaja, che è stato venduto, non sono inclusi nei risultati presentati dall’azienda. "Oltre alla variazione del numero di asset aziendali dovuta alla vendita della centrale elettrica, i nostri risultati operativi per il 2020 sono stati maggiormente influenzati dalla riduzione del consumo di energia nella prima fascia di prezzo", ha affermato l'Ad di Enel Russia, Stephane Zweguintzow. (Rum)