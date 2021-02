Business news: Spagna, banca Bbva firma protocollo con Istituto per transizione energetica per ristrutturazione edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo bancario Bbva ha firmato un accordo di collaborazione con l'Istituto per la diversificazione e il risparmio energetico spagnolo (Idae) per promuovere la transizione energetica degli edifici finanziando progetti che consentano la riduzione del consumo finale di energia e delle emissioni di biossido di carbonio (Co2) nel quadro del nuovo programma di aiuti per la riabilitazione energetica degli edifici esistenti (Pree). Secondo quanto riferito in una nota stampa, Bbva è la prima grande banca spagnola ad aderire a questo progetto, il cui obiettivo principale è quello di ristrutturare 1,2 milioni di case entro il 2030. (Spm)