Business news: Ad Omv Petrom, il 2021 è un anno critico per il gas naturale nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 è un anno critico per il gas naturale nel Mar Nero e sempre quest'anno è attesa in Romania la modifica della legge sull'offshore per avviare il progetto. Lo ha detto l'amministratore delegato di Omv Petrom, Christina Verchere, in un'intervista all'agenzia di stampa "Agerpres" riferendosi alle modifiche alla legge sull'offshore che gli operatori del mercato energetico attendono da oltre tre anni. ExxonMobil, partner di Omv Petrom nel più grande progetto sul Mar Nero, ha deciso di vendere la propria partecipazione dopo che l'ex leader del Partito socialdemocratico (Psd), Liviu Dragnea, ha imposto nel 2018 una legge criticata dal settore a causa di tasse ritenute troppo elevate. Da allora, il progetto è rimasto invariato e la coalizione ora al governo ha annunciato nel programma di governo che cambierà la legge quest'anno. L'Ad di Omv Petrom ha detto che l'emendamento alla legge dovrebbe aver luogo nella prima sessione parlamentare di quest'anno. "Le risorse di gas del Mar Nero sono essenziali per l'approvvigionamento energetico del paese e, se questi progetti non si realizzeranno, si prevede che le importazioni di gas della Romania raggiungeranno il 40 per cento entro il 2030", ha affermato Verchere. (Rob)