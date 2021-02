Business news: Spagna, Audax Renovables riceve via libera per parco fotovoltaico da 5 MW a Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Audax Renovables ha annunciato che il suo progetto fotovoltaico da 5 MW "Los Arenales", che vedrà la luce a Polan, nella provincia di Toledo, ha ottenuto l'autorizzazione amministrativa e di costruzione preventiva delle autorità competenti. La società inizierà immediatamente le procedure per iniziare la costruzione e ha comunicato che attualmente è "concentrata sulla conclusione di altri accordi di acquisto con l'obiettivo di fornire ai propri clienti energia rinnovabile prodotta nei propri impianti". Audax Renovables ha un portafoglio di progetti in fase di sviluppo da 2,2 GW in Spagna, Portogallo e Italia. (Spm)