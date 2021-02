Business news: Spagna, nel 2020 il Pil della Catalogna è crollato dell'11,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 il prodotto interno lordo (Pil) della Catalogna è crollato dell'11,4 per cento a causa dell'impatto del coronavirus, che ha interrotto una crescita costante dell'economia catalana negli ultimi sei anni. È quanto reso noto dall'Istituto nazionale di statistica della Catalogna (Idescat) sui dati annuali dell'evoluzione del Pil della regione. Il rapporto evidenzia che i settori che hanno subito le conseguenza maggiori della crisi a causa delle misure restrittive per combattere la pandemia sono stati quelli delle costruzioni (-15,5 per cento) e dei servizi (-11,6 per cento). (Spm)