Business news: Ikea, attivo negozio online in Slovenia dal 25 febbraio

- L'azienda multinazionale svedese Ikea lancerà il suo negozio online in Slovenia il 25 febbraio. Se le misure restrittive sul coronavirus lo consentiranno, anche il suo nuovo negozio "fisico" a Lubiana aprirà lo stesso giorno, ha affermato la società in un comunicato stampa. Ikea aprirà anche un punto di raccolta a Maribor dove i clienti potranno ritirare la merce ordinata online. Ikea ha inizialmente annunciato l'apertura di un negozio a Lubiana per la fine del 2020, ma i piani sono stati vanificati dalla pandemia di Covid-19. Nel settembre dello scorso anno, ha anche pubblicato offerte per oltre 300 posti di lavoro. (Seb)