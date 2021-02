Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del debito con l'Fmi è un tema ricorrente negli incontri internazionali del governo argentino. Buenos Aires porta avanti un difficile negoziato per l'avvio di un nuovo programma di assistenza finanziaria in sostituzione dell'accordo Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018. Secondo quanto ha riferito da ultimo il portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, il negoziato potrebbe chiudersi entro maggio nei termini di un nuovo programma del tipo "Extended Fund Facility" (Eff), che consente di diluire i pagamenti del debito su un periodo più lungo. Buenos Aires, che non intende comunque firmare accordi che non rispettino "le esigenze di ripresa dell'attività economica e dell'occupazione", cerca sponde presso i maggiori azionisti del Fondo. Il 25 gennaio, Fernandez ne aveva parlato con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma la richiesta di un appoggio era emersa anche nei colloqui con il cinese Xi Jinping e con il russo Vladimir Putin. (segue) (Abu)