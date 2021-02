Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è poi il caso del Club di Parigi, gruppo informale di organizzazioni finanziarie di paesi dalle economie avanzate, che interviene per rinegoziare i debiti dei paesi del sud del mondo in difficoltà di pagamento. Il 13 marzo 2020, il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, aveva trasmesso ai paesi membri del gruppo - tra cui Stati uniti, Russia, Francia, Germania, Giappone e Inghilterra - una lettera per dire che Buenos Aires non avrebbe potuto pagare il debito a scadenza 5 maggio 2020. Una rata da 2,1 miliardi di dollari che l'Argentina si era impegnata a risolvere in base a un accordo stretto a fine maggio 2014. L'ipotesi che rimbalza sui media argentini è che Fernandez possa annunciare un'ulteriore disimpegno rispetto alla scadenza di maggio 2021, spostando l'onere all'anno prossimo. (Abu)