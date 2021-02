Business news: Bosnia, Aluminij Mostar stringe accordo con israeliana Big per impianti solari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Alumiinij con sede a Mostar, in Bosnia Erzegovina, ha stretto un accordo con l'israeliana Big Sc per la costruzione di impianti a energia solare. Secondo quanto riferisc una nota di Aluminij Industrija, l'accordo vede come obiettivo quello di "garantire una fornitura di elettricità stabile e conveniente" ad un prezzo vantaggioso. L'azienda di Mostar ha avuto in passato problemi nei conti aziendali proprio a causa del prezzo elevato dell'energia elettrica utilizzata. La nota precisa che l'uso dell'energia solare "porterà a risparmi significativi", nonché alla riduzione delle emissioni prodotte dall'uso di combustibili fossili. (Bos)