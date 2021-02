Business news: Deutsche Bank accelera piano di austerità, in Germania chiuderanno 100 filiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Bank accelera con il piano di austerità e, per il 2021, prevede di chiudere 100 delle sue 500 filiali in Germania. È quanto il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” afferma di aver appreso da fonti del settore bancario tedesco. Nelle prossime sei settimane, la banca intende concordare le misure di risparmio con i sindacati. Al momento, non è possibile sapere quanti dipendenti perderanno il lavoro. È, invece, noto che, “se possibile”, Deutsche Bank intende provare a ricollocare i dipendenti interessati dalla chiusura delle filiali in altre sedi o presso centri per l'assistenza clienti, al telefono o su internet. Allo stesso tempo, Deutsche Bank sta negoziando la chiusura di 100 filiali della sua controllata Postbank. La situazione qui è più complicata perché molte delle sedi sono ancora gestite insieme alle Poste tedesche. Diversi impiegati sono ancora dipendenti pubblici. I contratti con le Poste tedesche consentono a Deutsche Bank di chiudere al massimo 50 sportelli Postbank quest'anno e altri 50 nel 2022. (Geb)