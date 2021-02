Business news: Unilever, crescita delle vendite del 3,5 per cento nel quarto trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di distribuzione di beni di consumo Unilever ha riportato una crescita delle vendite per il quarto trimestre sostenute dalla forte domanda nei mercati emergenti. Le vendite sono aumentate del 3,5 per cento per il produttore che controlla 400 marchi tra i più diffusi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa. L'amministratore delegato Alan Jope ha dichiarato: "In un anno instabile e imprevedibile, abbiamo dimostrato la resilienza e l'agilità di Unilever durante la pandemia di Covid-19". Jope ha affermato che la società ha conquistato quote di mercato in oltre il 60 per cento delle sue attività nell'ultimo trimestre, sulla base di mercati misurabili. Indicando i suoi obiettivi a lungo termine, Unilever ha affermato che mirerebbe a una crescita delle vendite sottostante prima dei suoi mercati, offrendo una crescita nel range dal 3 al 5 per cento, nonché una crescita dei profitti prima della crescita delle vendite. La pandemia di coronavirus ha aumentato le vendite delle aziende alimentari confezionate come Unilever, Nestlé e Kraft Heinz, anche se Unilever ha subito dei danni a causa di un forte calo degli alimenti serviti in luoghi pubblici come spiagge e ristoranti. A novembre, la società ha abbandonato la sua struttura “doppia” anglo-olandese a favore di un'unica entità aziendale con sede a Londra. (Beb)