Business news: ministero del Lavoro polacco, tasso di disoccupazione sale al 6,5 per cento a gennaio

- Il tasso di disoccupazione in Polonia a gennaio 2021 sale al 6,5 per cento dal 6,2 di dicembre. E' la stima preliminare del ministero dello Sviluppo, del Lavoro e della Tecnologia. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap", l'aumento annuo del tasso a gennaio è dell'un per cento. Il numero assoluto di chi cerca lavoro a inizio 2021 è di circa 1.089.600 persone, ovvero 43.200 in più rispetto a fine 2020. "L'aumento della disoccupazione a gennaio è un fenomeno costante nel mercato del lavoro polacco, legato alle assunzioni stagionali", comunica il dicastero. (Beb)