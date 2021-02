Business news: Gazprom, scorte in depositi sotterranei in Europa sotto il 50 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello dei depositi sotterranei di gas in Europa, al 3 febbraio 2021, ha raggiunto il 49,83 per cento della capacità. Sono i dati di Gas Infrastructure Europe, l'associazione europea degli operatori di infrastrutture per i gas rinnovabili e a basse emissioni di anidride carbonica. Il 2 febbraio le strutture europee sono state riempite al 50,34 per cento, mentre il 3 febbraio già al 49,83 per cento. Nelle stesse date nel 2020, l'indicatore era rispettivamente pari al 70,76 e 70,39 per cento. Le condizioni meteorologiche dello scorso anno erano molto più miti. Rispetto al tasso medio di riempimento degli ultimi cinque anni, il livello attuale è inferiore di 2,77 punti percentuali. (Rum)