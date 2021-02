Business news: Pleininger (Omv), decisione finale su progetto del gas Mar Nero entro primo trimestre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decisione finale d'investimento sul progetto del gas Nettuno del Mar Nero dovrebbe essere presa nel primo trimestre del 2022. Lo ha annunciato il chief upstream operations officer del Gruppo energetico Omv, Johann Pleininger in una conferenza stampa in occasione della pubblicazione dei risultati per il 2021. Il gruppo austriaco Omv, attraverso la sua controllata in Romania Omv Petrom ed la statunitense ExxonMobil sono partner alla pari nel progetto per esplorare il giacimento di acque profonde Nettuno nel Mar Nero, stimato tra i 42 e gli 84 miliardi di metri cubi di gas. Per fare un confronto, la Romania attualmente produce circa 10-11 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il deposito è stato scoperto nel 2012, ma il suo sviluppo è stato posticipato più volte, dopo che la Romania ha attuato modifiche legislative ritenute sfavorevoli dagli sviluppatori. Le autorità romene hanno promesso di modificare la legislazione offshore con una nuova proposta prevista per il primo semestre di quest'anno. "La decisione finale di investimento sarà presa nel primo trimestre del 2022. Ciò significa che la legge offshore dovrà essere adottata dal governo rumeno nella prima metà del 2021", ha detto Pleining aggiungendo che la produzione di gas nel giacimento di Nettuno dovrebbe iniziare alla fine del 2025. (Rob)