Argentina-Francia: colloquio Fernandez-Macron, Parigi appoggia Buenos Aires su negoziato con Fmi (5)

- L'intesa tra Ue e Mercosur è arrivata nella serata del 28 giugno 2019. L'allora presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, aveva parlato di "momento storico", descrivendo l'intesa come il "più grande accordo commerciale mai concluso dall'Ue". I due blocchi avevano iniziato le trattative nel 1999, sulla base di un'intesa di massima siglata quattro anni prima. Colloqui interrotti nel 2004 per posizioni negoziali e di contesto politico ritenute all'epoca "inconciliabili". Il vertice dei capi di stato e di governo di Ue e Mercosur tenuto a Madrid nel 2010 scongelava la trattativa, che sarebbe ripresa formalmente nel 2016. Da allora, con alterne fortune, si sono intensificati i round negoziali per arrivare a un accordo, incagliato soprattutto sui pacchetti relativi al commercio delle automobili, dei latticini e dei contratti di servizio pubblico. Il potenziale commerciale tra le due regioni - che mettono insieme circa 770 milioni di consumatori - viene stimato a partire dagli scambi registrati nel 2018, pari a un valore di 88 miliardi di euro. (segue) (Abu)