Venezuela: deputato della "minoranza", per Guaidò pronte accuse per 200 anni di carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- José Brito aveva rotto con la Mesa de la unidad democratica (Mud), principale coalizione delle forze anti governative, nel dicembre 2018, aprendosi a un dialogo con l'esecutivo. Nel dicembre del 2019 viene espulso dal Pj, con l'accusa di aver coperto indagini su presunta corruzione aperte sul conto di Alex Saab, imprenditore legato al presidente Nicolas Maduro. Il deputato, è finito anche nel mirino degli Usa che lo hanno sanzionato per aver collaborato con "il regime chavista" nel tentare di sovvertire la precedente Assemblea nazionale (An), ritenuta da Washington l'unica istituzione democratica del Venezuela. Alle contestate elezioni del 6 dicembre 2020, disertate dal grosso delle opposizioni, Brito si è presentato in quota al nuovo partito Primero Venezuela. (Vec)