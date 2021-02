Libia: governi Italia, Germania, Francia, Usa e Regno Unito accolgono con favore nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Regno Unito hanno accolto "con favore il nuovo governo ad interim della Libia", e sottolineano che c'è "ancora una lunga strada da percorrere" per la normalizzazione nel Paese. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta, in cui viene sottolineato che "l'autorità esecutiva unificata dovrà attuare l'accordo di cessate il fuoco, fornire servizi pubblici essenziali al popolo libico, avviare un programma per una riconciliazione significativa, affrontare le esigenze critiche del bilancio nazionale e organizzare elezioni nazionali". (Res)