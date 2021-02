Usa: arrestata in Pennsylvania donna sospettata per assalto al Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rachel Powell, una madre single di otto figli sospettata di aver preso parte all’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio scorso, è stata arrestata in Pennsylvania. Lo riferisce l’emittente “Cbs”, citando fonti della sicurezza. Il Federal Bureau of investigation (Fbi) ha fatto irruzione nella sua casa alla ricerca di prove per inchiodarla. I vicini di casa hanno affermato che Powell e alcuni dei bambini più piccoli erano spariti dalla circolazione da più di una settimana. La donna è diventata nota come "la signora megafono", dato che sembrava conoscere bene la planimetria del Campidoglio e utilizzava lo strumento per istruire gli altri facinorosi sul da farsi.(Nys)