Argentina: Georgieva (Fmi), prematuro parlare di dettagli accordo con Buenos Aires (3)

- Il ministro dell'Economia argentino, Martin Guzman, aveva ribadito ieri in un'intervista televisiva che Buenos Aires punta a chiudere entro maggio il negoziato con l'Fmi. "Sarebbe accettabile chiudere un accordo entro maggio" ha affermato Guzman. Il ministro ha quindi sottolineato che tale accordo "dovrà rispettare le esigenze dell'Argentina di ripresa dell'attività economica e dell'occupazione". Secondo quanto ha affermato Guzman il nuovo programma di assistenza finanziaria "sarà molto diverso" da quello accordato dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri nel 2018 e "basato sulla contrazione fiscale e monetaria". "Stiamo lavorando in modo costruttivo per arrivare ad un accordo su un programma economico solido e sano per l'Argentina di cui abbiamo bisogno indipendentemente dal negoziato con il Fondo monetario", ha aggiunto. Il ministro non ha escluso quindi un prossimo viaggio negli Stati Uniti per il proseguimento dei colloqui. "Eventualmente ci sarà un viaggio in data da definire, per il momento i colloqui proseguono via teleconferenza", ha dichiarato.L'andamento del negoziato per la ristrutturazione del debito con l'Fmi era stato al centro del colloquio tenuto il 25 gennaio via teleconferenza tra il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, e la cancelliera tedesca Angela Merkel. In quell'occasione Fernandez aveva ringraziato il cancelliere tedesco sia per il "supporto" dato alla posizione argentina nel negoziato con i creditori privati internazionali, sia per le dichiarazioni di appoggio riguardo i negoziati in corso con organismi di credito multilaterali come Fmi e Club di Parigi. "Abbiamo bisogno che continuino ad accompagnarci nell'accordo che eventualmente raggiungeremo" (con l'Fmi), ha affermato il capo di Stato argentino. "Vi abbiamo sempre accompagnato e continueremo a farlo", ha dichiarato Merkel per parte sua. (segue) (Abu)