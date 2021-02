Business news: Siemens, vendite aumentate al 14,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell'anno di esercizio 2020/2021, con scadenza al 30 settembre, il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens ha registrato un aumento delle vendite del 7 per cento rispetto ai tre mesi precedente, con il dato che raggiunge il +14,1 per cento. Gli ordini in entrata sono migliorati del 15 per cento a 16 miliardi di euro. È quanto reso noto dallo stesso gruppo, che ha tenuto in settimana l'annuale assemblea generale degli azionisti. “Sono grato di essere in grado di cedere una società così forte alla nuova gestione”, ha commentato l'amministratore delegato Joe Kaeser, che ha terminato l'incarico assunto nel 2013. Al vertice di Siemens siede ora Roland Busch, già direttore operativo del gruppo e viceamministratore delegato. Intanto, il risultato operativo delle attività industriali dell'azienda è aumentato di circa il 40 per cento a 2,1 miliardi di euro, pari a un margine del 16 per cento. Il profitto derivante dalle operazioni continue ha sperimentato una crescita del 24 per cento a 1,5 miliardi di euro. (Geb)