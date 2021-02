Business news: Azerbaigian, produzione giacimento Shah Deniz salita del 7,7 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 sono stati prodotti 18,1 miliardi di metri cubi standard (bcm) di gas dal giacimento di Shah Deniz, situato nel settore azerbaigiano del Mar Caspio, un dato che rappresenta il 7,7 per cento in più rispetto al 2019. È quanto si legge in un rapporto della compagnia Bp sui risultati delle operazioni in Azerbaigian nel 2020, secondo cui sono state prodotte anche 3,6 milioni di tonnellate (29 milioni di barili) di condensa in totale dalle piattaforme Shah Deniz Alpha e Shah Deniz Bravo, il 2,9 per cento in più annuo. Secondo il rapporto, nel 2020 il consorzio Shah Deniz ha speso più di un miliardo di dollari in spese operative e 942 milioni di dollari in spese in conto capitale, la maggior parte delle quali è stata associata al progetto Shah Deniz 2. Gli azionisti del consorzio sono Bp (operatore - 28,8 per cento), Tpao (19,0 per cento), AzSD (10,0 per cento), Sgc Upstream (6,7 per cento), Petronas (15,5 per cento), Lukoil (10,0 per cento) e Nico (10,0 per cento). (Rum)