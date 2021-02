Business news: oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan, esportate 27,8 milioni di tonnellate petrolio nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020 sono state esportate 27,8 milioni di tonnellate di petrolio e gas condensato attraverso l'oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. È quanto emerge dai dati pubblicati sulle attività della compagnia petrolifera Bp in Azerbaigian. “Nel 2020 i costi operativi sono stati pari a 111 milioni di dollari, mentre le spese in conto capitale sono ammontate a 29 milioni di dollari. I costi operativi sono diminuiti di 27 milioni di dollari a livello annuo, un dato pari al 19,6 per cento, mentre le spese di 15 milioni di dollari, ovvero il 34,1 per cento. L'oleodotto trasporta principalmente il petrolio prodotto dal giacimento Azeri-Chirag-Guneshli e il gas condensato di Shah Deniz. (Rum)